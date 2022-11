Les fruits rouges s’invitent à Agadir

Organisée par Green Smile et Hortitool, une entreprise de conseil et de formation des producteurs, avec le soutien de l’Association marocaine des producteurs de fruits rouges, Morocco Berry Conference 2022 a pour objectif de mettre en relation producteurs et partenaires, pour ainsi mettre les producteurs au fait des techniques de production à la pointe de la technologie et surmonter les défis et spécificités du marché des fruits rouges.

Morocco Berry Conference 2022 servira de plateforme et d’espace de rencontres pour exposer les dernières avancées de la filière des fruits rouges. Lors de cet événement les experts participants aborderont des thématiques de la sélection variétale, situation actualisée du marché, gestion de la lumière, pollinisation, gestion du sol et importance du substrat, technologie de triage, nouveautés post-récolte, emballage, environnement et gestion des ressources agricoles. Notons qu’à l’échelle nationale, la production annuelle des fruits rouges est passée de 107.000 T en 2009/2010 à 174.000 T en 2017/2018, contre 197.000 T en 2018/2019, soit une augmentation de 84%.

D’autre part, la superficie totale réservée aux fruits rouges au niveau national, portée par le Plan Maroc Vert (PMV), a été considérablement étendue passant d’environ 3.035 Ha en 2009/2010 à 8.400 Ha en 2018/2019, soit une augmentation de 176%. Sur le plan socio-économique, la filière génère un chiffre d’affaires total national de 3,76 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 88% de l’export et plus de 10,4 millions de journées de travail par an, y compris environ 5,3 millions de journées de travail au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Par ailleurs, la valorisation et le conditionnement de la production des fruits rouges sont réalisés via 62 unités installées dans différentes régions du Maroc, dont 27 unités dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 13 unités dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 20 unités dans la zone du Sud et deux unités dans la zone du Centre.

Cette croissance a été favorisée par la proximité géographique avec l’Europe, les conditions agro-climatiques favorables, la disponibilité des ressources hydriques, une main-d’œuvre qualifiée et l’installation de grandes entreprises de production fortement intégrées et dotées des moyens technologiques et logistiques nécessaires pour une production de qualité, son exportation, ainsi que les incitations accordées par l’État. La filière des fruits rouges englobe trois cultures principales de haute valeur ajoutée, à savoir le fraisier, développé durant les années 80, le framboisier, le myrtillier et le murier, introduits en 2007, en plus de la culture du goji récemment adoptée dans la région du Gharb, pour la diversification de l’offre nationale sur le marché d’export de fruits rouges.

Participent à cet événement des producteurs de petits fruits (plus de 50%), des transformateurs, des grossistes, des détaillants, des fournisseurs de plantes, des agrochimistes, des constructeurs de machines et équipements pour la manutention post-récolte, le refroidissement, le traitement et l’emballage.