Mondial 2022. Les Lions de l’Atlas en huitième, le Maroc en fête [Vidéo]

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés en 8è de finale pour la deuxième fois suite à leur victoire sur le Canada, ce jeudi à Doha faisant revivre les Marocains l’euphorie de la première qualification à Mexico 86.

Ils l’ont fait. Les Lions de l’Atlas ont rugi au stade Al Thumama réalisant une belle victoire sur le Canada qui les a placés au sommet du groupe F avec 7 points (d’un nul et deux victoires). Ils ont ainsi assuré leur qualification en 8è de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 et ce, sans avoir besoin d’attendre le résultat de l’autre rencontre de ce groupe qui a mis aux prises la Croatie et la Belgique.