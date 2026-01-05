Alertes
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d'année en demi-teinte

Les livraisons de ciment se sont élevées à 14.816.786 tonnes durant l’exercice 2025, contre 13.692.595 tonnes enregistrées une année auparavant, soit une hausse de 8,21 %, d’après des données publiées par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Le secteur a pâti d’un mois de décembre décevant, durant lequel les ventes se sont établies à 1.098.990 tonnes seulement, marquant une nette contraction de 14,99% par rapport au même mois de 2024 (1.292.804 tonnes), indique la même source.

Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 8.020.965 tonnes (+1,69%) au cours de l’exercice écoulé, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 3.780.125 tonnes (+23,56%), au PREFA (béton préfabriqué) avec 1.533.174 tonnes (+15,07%), à l’infrastructure avec 983.607 tonnes (+7,45 %), au bâtiment avec 433.017 tonnes (1%) et aux mortiers avec 65.900 tonnes (-4,70%).

Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).

