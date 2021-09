Les nouvelles dates des examens scolaires pour l’année 2021-2022 dévoilées

Au niveau national, des modifications ont été apportées aux dates d’examens. Nouvelles dates pour les examens locaux, régionaux et celui du baccalauréat à la suite du report de la rentrée scolaire au 1er octobre. L’année scolaire étant prolongée au mois de juillet 2022, le ministère de l’Éducation nationale a publié le nouveau calendrier de l’année scolaire 2021-2022.

En effet, la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat 2021-2022 se déroulera du 20 au 22 juin pour les branches scientifique et technique et professionnelle et les 23 et 24 juin pour la littérature et l’enseignement originel. La session de rattrapage sera organisée les 15, 16, 18 et 19 juillet.

L’examen local normalisé pour l’obtention du certificat des études primaires aura lieu le 7 juillet. En ce qui concerne l’examen régional normalisé du cycle collégial, il se tiendra les 6 et 7 juillet. Les cours démarreront vendredi 1er octobre pour le préscolaire, pour les trois cycles de l’enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) ainsi que pour les classes de préparation du Brevet de technicien supérieur (BTS). Les classes dédiées aux élèves de l’éducation non formelle débuteront les cours le 4 octobre, a affirmé le ministère dans un communiqué.

Lire aussi | L’ex-ministre espagnole des Affaires étrangères objet d’une enquête sur l’entrée en Espagne du chef du Polisario

A ceci s’ajoute que la période du 1er au 9 octobre 2021 sera consacrée aux cours de soutien et de consolidation des acquis. Le programme scolaire sera mis en œuvre à compter du 11 octobre.