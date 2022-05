Les opportunités d’affaires au Maroc dévoilées aux opérateurs sud-coréens

Le climat des affaires et les opportunités d’investissement au Maroc ont été dévoilés le 18 mai courant aux entreprises sud-coréennes opérant dans divers secteurs économiques. À l’occasion d’une rencontre organisée au siège de la Résidence du Maroc à Séoul et en présence de chefs d’entreprises, d’hommes d’affaires et de représentants d’associations économiques, Chafik Rachadi, l’Ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, a mis en relief les potentialités du Royaume, notamment sur le plan économique.

Lire aussi | Fès-Meknès : Signature de 10 conventions d’investissement de 160 MDH

M. Chafik Rachadi a mis également en exergue à cette occasion les autres avantages dont dispose le Royaume, notamment au niveau des infrastructures avancées, des ressources humaines hautement qualifiées et d’une position stratégique donnant accès à des marchés prometteurs dans le monde entier.

Il a rappelé le plan de transition énergétique ambitieux mis en œuvre par le Maroc, visant à faire du pays l’une des plateformes les moins carbonées. À noter qu’un accent particulier a été mis sur les potentialités économiques et sur les opportunités d’investissement spécifiques aux provinces du sud, notamment au niveau de Dakhla.

Lire aussi | Promotion du tourisme. L’ONMT met le cap sur Londres

Durant son allocution, l’Ambassadeur du Maroc en Corée du Sud a fait observer qu’un nombre important d’entreprises ont exprimé leur disposition à établir des liens de coopération avec des partenaires marocains publics ou privés, tout en exprimant leur intérêt de bénéficier des atouts et avantages offerts par le Maroc à cet égard.



Une rencontre qui s’est inscrite dans le cadre d’un plan d’action établi à l’occasion du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Corée du Sud visant notamment à susciter l’intérêt des acteurs économiques sud-coréens quant aux opportunités d’investissement au Maroc. Faut-il souligner que les entreprises représentées lors de cette réunion opèrent notamment dans les secteurs des batteries solides (automobile, mobile), du monorail électrique, des radars et drones, des pièces ferroviaires, des galets de guidage de sécurité, des fermes piscicoles intelligentes, du gaming, du nano calcium et de la cosmétique.