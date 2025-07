Les prévisions du mardi 1er juillet

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 1er juillet 2025 :

– Temps chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss, le Gharb, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ondées et orages par endroits en après-midi sur les Haut et Anti-Atlas.

– Temps passagèrement nuageux sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 24/31°C sur le Sud-Est, les régions Nord et Centre et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24°C sur le reste du pays.

– Température du jour en légère baisse sur les régions Centre et variant peu ailleurs.

– Mer belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune, et agitée ailleurs sur le littoral atlantique.