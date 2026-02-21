Alertes
Les prévisions météorologiques du samedi 21 février 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 février 2026.

-Temps assez froid durant les matinées et les nuits avec gelée locale sur l’Atlas et l’Oriental.

-Nuage bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

-Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas, 02/06°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°C sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse sur le Nord-ouest et en légère baisse ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique, et localement agitée à forte le matin entre Casablanca et TanTan.

