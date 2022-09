Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 28 septembre

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les provinces sud et le sud-est.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, le Sud-Est et les côtes centre.

– Températures minimales de l’ordre de 04/09 °C sur l’Atlas, 16/23°C sur la rive Méditerranéenne, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, 23/30°C sur l’extrême sud-est et le sud des provinces du Sud et de 09/16°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer agitée entre Mehdia et Tarfaya et entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et sur le reste des côtes atlantiques.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 28 septembre 2022 :

(Avec MAP)