Les produits de la pêche atteignent un nouveau record de 2,5 milliards de dollars en 2021

En 2021, les exportations marocaines de produits maritimes ont atteint 778 mille tonnes, évaluées à 24,2 milliards de dirhams (2,5 milliards de dollars), a indiqué vendredi le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts.

Avec une augmentation de 15% de la valeur des exportations, le Maroc a atteint un nouveau record qui résulte d’une croissance du chiffre d’affaires de 53% pour les céphalopodes congelés, 66% pour le poulpe congelé, et 50% pour le calmar congelé. Les céphalopodes congelés ont contribué à 40% du chiffre d’affaires total des exportations de produits de la mer en 2021, alors que les prix du poulpe congelé et du calmar congelé ont augmenté de 51% et 31%.