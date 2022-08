Les réalisations de la Chine dans la mise en œuvre du Programme 2030 [Par Hanane Thamik]

L’extrême pauvreté a été éliminée et la sécurité alimentaire assurée. À la fin de 2020, la Chine avait réussi à éradiquer la pauvreté des 98,99 millions de résidents ruraux qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté actuel et avait atteint les cibles de l’objectif de développement durable une décennie avant l’échéance du Programme. Forte de ces succès, la Chine donne la priorité absolue à la croissance de l’agriculture et des zones rurales tout en mettant pleinement en œuvre la politique de revitalisation rurale. Pour la 17e année consécutive, elle a produit une abondance de céréales en 2020. Les Chinois eux-mêmes contrôlent fermement le « bol de riz » de leur pays.

Son expérience de développement est significative dans le monde entier. Les efforts du pays pour lutter contre la pauvreté et son action centrée sur les personnes se sont révélés être une source d’inspiration inestimable pour d’autres pays. Sur le plan du système éducatif, un travail important a été réalisé afin de le renforcer en apportant des améliorations à tous les niveaux. Cela comprend l’amélioration de l’infrastructure éducative, qui comprend les structures, les salles de classe, les laboratoires et les outils essentiels à l’enseignement contemporain.

Lire aussi | Marhaba 2022. Tanger Med, une période estivale dans cohésion et cohérence

Pendant ce temps, en réponse au développement national et en tant qu’outil pour répondre aux préoccupations internationales comme le COVID-19, l’utilisation de la technologie dans l’éducation est devenue essentielle. Cette avancée a aidé les étudiants à mieux appréhender leur avenir en rendant la scolarité plus pertinente et adaptée. La technologie a permis la transformation de l’éducation en modifiant quand, où et comment les élèves apprennent. Elle a également donné aux élèves la possibilité d’accéder à une multitude de sources de connaissances en dehors de la salle de classe, les encourageant ainsi à développer leur esprit critique et leurs compétences en résolution de problèmes.

La Chine a agi de manière agressive contre le changement climatique et a contribué à la construction d’un monde plus vert. Elle a accéléré le passage à la croissance verte, selon la conviction que l’eau claire et les belles montagnes sont des ressources inestimables. Des progrès remarquables sont à noter également dans la protection et le traitement de ses montagnes, rivières, forêts, terres agricoles, lacs, prairies et déserts de manière globale et intégrée. Elle a ainsi remporté les trois batailles clés pour garder son ciel bleu, l’eau claire et le sol sans pollution. Elle a participé activement à la gouvernance mondiale du climat et a pleinement mis en œuvre l’Accord de Paris. La réduction cumulée de l’intensité carbone de la Chine est de 18,8 %. Actuellement, 23,4% du mix énergétique chinois est composé d’énergie propre. En termes de capacité et de production solaires et éoliennes installées, la Chine est le leader mondial. Elle a augmenté ses contributions décidées au niveau national et s’est fixée des objectifs pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 et un pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030, donnant une impulsion significative à l’action climatique mondiale et au développement vert et à faible émission de carbone dans le monde.

Elle a surmonté avec succès la menace pandémique et amélioré la gouvernance de la santé publique. Elle a remporté des victoires stratégiques importantes dans la lutte contre le COVID-19 et a protégé les droits des personnes à la vie et à la santé en plaçant les personnes et leur vie au-dessus de tout. Ses investissements dans les infrastructures de santé publique ont été augmentés et le plus grand filet de sécurité sociale au monde a été créé, qui couvre désormais plus de 1,4 milliard de personnes avec une assurance maladie de base. Le sentiment d’épanouissement, de satisfaction et de sécurité des Chinois augmente rapidement grâce à l’amélioration des soins de santé publics.

La Chine a rempli ses obligations en tant que grande nation et a fait progresser la coopération mondiale pour le développement, s’efforçant de créer une communauté humaine de destin en défendant les idéaux communs de paix, de progrès, d’équité, de justice, de démocratie et de liberté de l’humanité. Elle a intensifié ses efforts pour faire progresser l’alignement de l’initiative « la Ceinture et la Route » sur le programme 2030, a promu l’initiative verte « la ceinture et la route », a renforcé la coopération Sud-Sud et a aidé d’autres pays en développement à mettre en œuvre le programme 2030 au mieux de leurs capacités. Pour venir à bout du COVID-19, la Chine a soutenu plus de 160 pays et organisations internationales. En outre, elle a fait don et exporté des fournitures de lutte contre la pandémie dans plus de 200 pays et régions.

Lire aussi | Campagne céréalière 2021/2022. Une production définitive en baisse de 67%

La Chine croit depuis longtemps que l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de tous les pays doivent être respectées. Cette règle fondamentale des affaires internationales englobe les objectifs de la Charte des Nations Unies. C’est aussi la position morale inébranlable de la Chine. Les diplomates chinois ont toujours insisté pour « travailler sur un pied d’égalité avec des consultations plus amicales ». La Chine est cohérente dans la recherche de solutions diplomatiques en identifiant des points de consensus.

Son succès remarquable dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la forte direction du Parti communiste chinois, les avantages du socialisme à la chinoise, sa volonté d’approfondir les réformes et d’élargir l’ouverture, et les efforts combinés des citoyens du pays de tous les groupes ethniques. De même, l’exécution mondiale de l’Agenda 2030 nécessite un leadership politique solide, des garanties institutionnelles solides, une innovation scientifique et technologique, une mobilisation sociale étendue et un partenariat mondial pragmatique. L’adoption mondiale de l’Agenda 2030 a été gravement entravée par la pandémie de COVID-19. La Chine est prête à collaborer avec d’autres pays pour renforcer la volonté politique, donner la priorité au développement, renforcer les outils de mise en œuvre, adopter des initiatives de coopération et relever les défis uniques auxquels sont confrontés les pays en développement pour ne laisser personne ni pays derrière.

Hanane Thamik est doctorante en commerce électronique à l’École de gestion de l’information de l’Université de Wuhan, à la fois auteure de CGTN Africa et Africa-China Review et du magazine canadien (Etats de splendeur). Elle a été choisie comme jeune participante à la 9e réunion ministérielle des États sino-arabes Forum de coopération 2020, l’ambassadrice de la ville de Wuhan dans le monde par Changjiang Weekly Magazine, et la représentante de la jeunesse marocaine 2020 (FOCAC, MOFA). Elle a remportée les prix de l’ambassadrice du tourisme de la Ceinture et de la Route 2019, l’étudiante africaine exceptionnelle en Chine 2018, le prix d’excellence culturelle de l’UNESCO, le prix des étudiants internationaux exceptionnels de l’Université de Wuhan 2019, la bourse Moutai, la seule lauréate marocaine du concours de rédaction intitulé « expérience Chine – notre histoire antiépidémique » 2020 (China Scholarship Council), et récemment l’étudiant international exceptionnel du gouvernement chinois en Chine 2020 (China Scholarship Council). Elle a également plus de 20 publications parmi lesquelles le rapport des Nations Unies Genève 2019, les rapports 5000-mile de l’Université de Pékin 2020 et 2021 qui ont été remis à des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères à Pékin, et son dernier article SCI, » L’impact de l’intelligence artificielle sur le développement durable dans les marchés électroniques », qui a retenu l’attention de nombreux experts à travers le monde et a été publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO ) sur son site Web officiel.