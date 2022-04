Les recettes de l’IMIS pour doper la compétitivité de l’industrie automobile marocaine

L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) explore de nouvelles pistes pour doper la compétitivité de l’industrie automobile marocaine. L’institut vient ainsi de publier un document dans lequel il formule une série de recommandations.

Intitulé « Quel positionnement d’avenir pour l’Industrie Automobile Marocaine ? », ce document est une étude qui analyse les effets des transformations digitales, écologiques et sociétales sur l’industrie automobile mondiale, accélérés à la fois par le contexte post-pandémique et la reconfiguration géopolitique à l’œuvre. On apprend ainsi que les auteurs de ce « Policy Paper » proposent une grille d’analyse multidimensionnelle combinant enjeux stratégiques relatifs aux mutations post-Covid-19, à la transition écologique, à la transformation digitale et au développement inclusif, et dimensions opérationnelles en rapport avec l’organisation de la production, le financement, la formation et les mesures d’accompagnement du secteur, relève la même source.