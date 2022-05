Les recettes douanières en hausse de 22% en 2021

Selon l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), les recettes douanières ont atteint 111,2 milliards de DH en 2021, marquant ainsi une hausse de 22% par rapport à 2020.

« Malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19 et les contraintes induites par la crise sanitaire, les recettes douanières ont atteint en 2021 un record jamais égalé », indique l’ADII dans son rapport d’activité de 2021. Notons qu’en termes des recettes du budget général de l’Etat, les réalisations ont en outre dépassé les prévisions de la Loi de finances 2021 d’un peu plus de 14% (+12,9 milliards de DH). Au cours de la même année, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) a représenté 58% du montant global des recettes budgétaires, suivie de la Taxe intérieure de consommation (TIC) avec une part de 29,57%, et du droit d’importation (11,12 %).