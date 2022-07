Les recettes fiscales en hausse de plus de 21% au premier semestre 2022￼

Ces recettes ont ainsi enregistré un taux de réalisation prononcé de 59% et ce, en dépit de la poursuite de l’effort de remboursement des crédits de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), précise le ministère dans un document sur la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de juin 2022. Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, ont atteint 8,6 milliards de DH, contre 6,4 milliards de DH à fin juin 2021, ajoute la même source.

Par nature d’impôt et de taxe, les principales évolutions ayant caractérisé le comportement des recettes fiscales font ressortir une progression de l’impôt sur les sociétés (IS) de 12,8 milliards de DH suite à l’amélioration remarquable des recettes du complément de régularisation (+6,9 milliards de DH), du 1er acompte (+3,6 milliards de DH) et du 2ème acompte (+2,9 milliards de DH). Cette bonne performance provient essentiellement des secteurs phosphatier, financier et cimentier.



Il s’agit aussi de l’augmentation de l’impôt sur le revenu (IR) de 1,2 milliard de DH grâce, notamment, aux recettes issues de l’IR sur salaires (+1,2 milliard de DH), et de la baisse des recettes de la TVA à l’intérieur de 1,1 MMDH, sous l’effet principalement de la hausse des remboursements (4,9 MDH contre près de 3,7 milliards de DH à fin juin 2021).

Pour sa part, la TVA à l’importation a augmenté de 6,8 milliards de DH, en liaison avec la hausse de la valeur des importations (+39,2% à fin mai 2022) et de la progression des taxes intérieures de consommation de 742 millions de DH attribuable aux TIC sur les produits énergétiques (+298 millions de DH), les tabacs (+206 millions de DH) et les autres TIC (+238 millions de DH). A cela s’ajoutent la hausse des droits de douane de 1,3 milliard de DH, sous l’effet de la progression des importations (+39,2% à fin mai 2022), ainsi que l’amélioration des droits d’enregistrement et de timbre de 1,3 milliard de DH.