Les recettes marocaines d’importation d’alcool et de tabac augmentent de 24 %

Au cours de la même période, les taxes imposées sur les tabacs manufacturés entrant au Maroc ont généré 11,7 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars), soit 500 millions de dirhams (53 millions de dollars) de plus que prévu. Outre les boissons et les tabacs manufacturés, le ministère a enregistré des recettes de 763 millions de dirhams (81 millions de dollars) provenant du paiement de redevances sur le gazoduc, notant que le ministère ne s’attendait pas à des recettes provenant du gazoduc en 2021.

Le ministère marocain de l’économie et des finances a fait état d’une augmentation significative des taxes à l’importation sur les alcools et les boissons gazeuses ainsi que sur le tabac en 2021, dépassant ainsi les prévisions de la loi financière pour la même année.

Les redevances concernent le gazoduc Europe-Maghreb (MEG) lancé en 1996. Ce gazoduc à haute pression relie Hassi R’Mel, en Algérie, à l’Espagne et au Portugal et passe par le Maroc. En 2021, MEG a fermé ses portes en raison de la résiliation du contrat avec la société marocaine Metragaz, ce qui a entraîné une baisse de 21,2 % de l’approvisionnement en gaz naturel de l’Espagne, laquelle a peut-être joué un rôle dans les prévisions de la loi financière de 2021 concernant les paiements de redevances.

Concernant le budget financier du Maroc, le ministère a fait état d’un solde budgétaire négatif de 63,6 milliards de dirhams (6,7 milliards de dollars), résultant de 393,3 milliards de dirhams (42 milliards de dollars) de recettes ordinaires en capital (hors emprunts) et de 456,9 milliards de dirhams (48,7 milliards de dollars) de dépenses (hors amortissement de la dette). Le total des recettes d’emprunt et des amortissements de la dette a atteint 91,5 milliards de dirhams (9,7 milliards de dollars) et 49,4 milliards de dirhams (5,2 milliards de dollars) en 2021.