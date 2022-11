Dans le cadre de la 3ème Conférence pair-à-pair du programme Euromed Migration V, qui se tient les 9 et 10 novembre atour du thème : « Partenariats migratoires multilatéraux pour un développement durable dans la région euro-méditerranéenne », le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avec le soutien de l’Union européenne, organise une table ronde à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, à Rabat, ce jeudi, à 17h, en clôture de cette conférence, autour du thème : « Les Relations migratoires euro-africaines et le Partenariat Talents : quels enjeux ? ».

Interviendront à ce débat :

-S.E. Mme Seynabou Sial

Ambassadrice du Sénégal au Maroc

-Patricia Llombart Cussac

Ambassadrice de l’UE au Royaume du Maroc

-Ahmed Reda Chami

Président du Conseil économique social et environnemental (CESE)

-Pr. Abdelkrim Belguendouz

Universitaire chercheur



Organisée par l’ICMPD et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avec le soutien de l’Union européenne, cette Conférence se veut une occasion de faire le point sur les avancées de la gouvernance des migrations dans la région euro-méditerranéenne quatre ans après l’adoption du Pacte de Marrakech et d’explorer de nouvelles approches de coopération internationale pour une gestion efficace, novatrice, responsable et mutuellement bénéfique de la migration et de la mobilité.