Les restaurants réouvrent leurs portes

Tous les restaurants du Royaume ont été autorisés à reprendre leurs activités, après trois semaines de fermeture dans le cadre des mesures préventives adoptées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Ouf de soulagement pour le secteur de la restauration. La Confédération marocaine des métiers de bouche a indiqué que tous les établissements concernés pourront rouvrir à partir du mercredi 12 janvier, précisant qu’ils devront fermer à 20h. « Tout les restaurants de Casablanca et Tanger ont ouvert aujourd’hui. Les autres villes vont suivre d’ici ce soir », confirme Abdel Elfadi, coordinateur de la Commission mixte des métiers de bouche.

Au Maroc, le nombre de cafés et restaurants (y compris laiteries, snacks) est estimé à plus de 250.000 avec près de 2 millions d’employés. Rien qu’à Casablanca, ce nombre est de 30.000. « Il sera désormais possible de servir les repas à l’intérieur des restaurants dans le plein respect des mesures préventives prévues », détaille le communiqué de la Confédération marocaine des métiers de bouche.

Aujourd’hui, tout indique qu’on s’achemine vers l’assouplissement des mesures d’une manière générale. En effet, hier, le gouvernement a décidé de prolonger d’une semaine seulement, à compter du 13 janvier à 21h, les mesures préventives mises en œuvre mercredi 23 décembre 2020.

