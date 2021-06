Les sociétés cotées ont investi 2,5 milliards de DH au 1er trimestre 2021

Selon BMCE Capital Research, les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont mobilisé une enveloppe globale d’investissement de 2,5 milliards de DH sur les trois premiers mois de 2021, en hausse de 3,2% en glissement annuel.

Dans son bulletin « Earnings T1 2021 », BMCE Capital Research précise que les sociétés de placement immobilier se sont accaparées 31,5% du montant global, notamment Aradei Capital dont les investissements ont porté principalement sur l’acquisition d’un OPCI auprès de BMCI pour 557 millions de DH. « En outre, 24,5% des investissements sont drainés par les minières, dont 90% brassés par Managem dans le sillage du développement de ses projets au niveau local et en Afrique, alors que Maroc Telecom s’est offert une part de 16,9%, en baisse de 20,7%, qui portait sur le renforcement des réseaux des infrastructures et l’amélioration de la qualité du service », poursuivent les experts.

Lire aussi| Voitures neuves au Maroc : le marché a progressé de 13,60% en mai

Il est à noter que 7,6% des investissements ont été mobilisés par les Agroalimentaires et Boissons, essentiellement Cosumar, dont les investissements ont principalement concerné le déploiement du programme de mise à niveau et de maintenance de l’outil industriel. « Les CAPEX de Label Vie (6%) ont vraisemblablement porté sur les nouvelles ouvertures réalisées par le Groupe en début d’année », fait remarquer BMCE Capital Research, ajoutant qu’au volet bilanciel, la dette nette des valeurs cotées hors financières s’est allégée de 2,9% à 57,6 MMDH au terme du T1-2021. A ce niveau, on note que par contributeur, « le secteur Télécom draine 28% de l’encours global, suivi par les sociétés de participations et promotions immobilières avec 17% (dont 48% accaparé par Addoha), l’électricité avec 13% puis les matériaux de construction avec une part de 10% ».

Lire aussi| Mutandis s’offre le leader américain des conserves de sardines premium