Les talibans : qui sont-ils vraiment ? Entre évolution politique et la quête d’une reconnaissance internationale

La montée des talibans était prévue, prévisible et même accompagnée, puisque les Américains négociaient avec eux suivant le principe qu’ils allaient être majoritaires dans le prochain gouvernement. Le décret des Talibans est à nouveau en vigueur dans la plupart des régions d’Afghanistan.

Les talibans ont été chassés du pouvoir en Afghanistan par les forces dirigées par les États-Unis en 2001, mais le groupe a repris le contrôle du pays à la suite d’une offensive rapide. La capitale, Kaboul, a été la dernière grande ville à tomber lors de l’offensive qui a commencé il y a plusieurs mois mais qui s’est accélérée à mesure que les islamistes purs et durs prenaient le contrôle de territoires. Le groupe a entamé des pourparlers directs avec les États-Unis dès 2018, et en février 2020, les deux parties ont conclu un accord de paix qui engageait les États-Unis à se retirer et les talibans à empêcher les attaques contre les forces américaines.

D’autres promesses comprenaient l’interdiction d’autoriser Al-Qaïda ou d’autres militants à opérer dans les zones qu’ils contrôlent et la poursuite des pourparlers de paix nationaux. Mais dans l’année qui a suivi, les talibans ont continué à s’en prendre aux forces de sécurité et aux civils afghans, progressant rapidement dans tout le pays.

L’ascension au pouvoir – Genèse

Les Talibans ont été fondés dans le sud de l’Afghanistan par le mollah Mohammad Omar, un membre de la tribu pachtoune qui est devenu un commandant moudjahidin qui a contribué à chasser les Soviétiques du pays en 1989. En 1994, le mollah Omar a formé le groupe à Kandahar avec une cinquantaine de partisans qui se sont levés pour lutter contre l’instabilité, la corruption et la criminalité qui sévissaient en Afghanistan pendant la guerre civile post-soviétique.

Les talibans, ou « étudiants » en langue pachtoune, sont apparus au début des années 1990 dans le nord du Pakistan, après le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan. On pense que ce mouvement majoritairement pachtoune est apparu pour la première fois dans des séminaires religieux – financés pour la plupart par de l’argent provenant d’Arabie saoudite – qui prêchaient une forme dure de l’islam sunnite. La promesse faite par les talibans – dans les régions pachtounes à cheval sur le Pakistan et l’Afghanistan – était de rétablir la paix et la sécurité et d’appliquer leur propre version austère de la charia, ou loi islamique, une fois au pouvoir.

Depuis le sud-ouest de l’Afghanistan, les Talibans ont rapidement étendu leur influence. En septembre 1995, ils s’emparent de la province de Herat, à la frontière de l’Iran, et exactement un an plus tard, ils s’emparent de la capitale afghane, Kaboul, renversant le régime du président Burhanuddin Rabbani – l’un des pères fondateurs des moudjahidines afghans qui ont résisté à l’occupation soviétique. En 1998, les Talibans contrôlaient près de 90 % du territoire afghan.

Les Afghans, lassés des excès et des querelles intestines des moudjahidines après le départ des Soviétiques, ont généralement bien accueilli les Talibans lorsqu’ils sont apparus sur la scène. Leur popularité initiale est due en grande partie au fait qu’ils ont réussi à éradiquer la corruption, à mettre un frein à l’anarchie et à rendre les routes et les zones sous leur contrôle sûres pour l’essor du commerce. Mais les talibans ont également introduit ou soutenu des châtiments conformes à leur interprétation stricte de la charia, tels que l’exécution publique des meurtriers et des adultères condamnés, et l’amputation des personnes reconnues coupables de vol. Les hommes devaient se laisser pousser la barbe et les femmes devaient porter la burka.

Les talibans ont également interdit la télévision, la musique et le cinéma, et désapprouvé la scolarisation des filles à partir de 10 ans. Ils ont été accusés de diverses violations des droits de l’homme et de la culture. En 2001, les talibans ont détruit les célèbres statues du Bouddha de Bamiyan, dans le centre de l’Afghanistan, malgré l’indignation internationale.

Le Pakistan a nié à plusieurs reprises être l’architecte de l’entreprise talibane, mais il ne fait guère de doute que de nombreux Afghans qui ont initialement rejoint le mouvement ont été éduqués dans des madrassas (écoles religieuses) au Pakistan. Ce dernier était également l’un des trois seuls pays, avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU), à reconnaître les talibans lorsqu’ils étaient au pouvoir en Afghanistan. Il a également été le dernier pays à rompre ses liens diplomatiques avec le groupe. À un moment donné, les talibans ont menacé de déstabiliser le Pakistan à partir des zones qu’ils contrôlaient dans le nord-ouest du pays. L’une des attaques les plus médiatisées et internationalement condamnées de tous les talibans pakistanais a eu lieu en octobre 2012, lorsque l’écolière Malala Yousafzai a été abattue alors qu’elle rentrait chez elle dans la ville de Mingora.

L’attention du monde entier s’est tournée vers les talibans en Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York. Les Talibans ont été accusés de fournir un sanctuaire aux principaux suspects – Oussama Ben Laden et son mouvement Al-Qaïda. Le 7 octobre 2001, une coalition militaire dirigée par les États-Unis a lancé des attaques en Afghanistan et, dès la première semaine de décembre, le régime taliban s’est effondré. Le chef du groupe de l’époque, le mollah Mohammad Omar, et d’autres hauts responsables, dont Ben Laden, ont échappé à la capture malgré l’une des plus grandes chasses à l’homme du monde.

De nombreux hauts dirigeants talibans se seraient réfugiés dans la ville pakistanaise de Quetta, d’où ils guidaient les talibans. Mais l’existence de ce qui a été surnommé la « Shura de Quetta » a été démentie par Islamabad. Malgré des troupes étrangères toujours plus nombreuses, les talibans ont progressivement regagné puis étendu leur influence en Afghanistan, rendant de vastes étendues du pays peu sûres, et la violence dans le pays a retrouvé des niveaux jamais vus depuis 2001. Les talibans ont perpétré de nombreuses attaques contre Kaboul et, en septembre 2012, ils ont mené un raid très médiatisé contre la base de l’OTAN de Camp Bastion. Les espoirs d’une paix négociée ont été soulevés en 2013, lorsque les talibans ont annoncé leur intention d’ouvrir un bureau au Qatar. Mais la méfiance de toutes les parties est restée élevée et la violence a continué.

En août 2015, les talibans ont admis avoir dissimulé la mort du mollah Omar – qui serait due à des problèmes de santé dans un hôpital au Pakistan – pendant plus de deux ans. Le mois suivant, le groupe a déclaré avoir mis de côté des semaines de luttes intestines et s’être rallié à un nouveau chef en la personne du mollah Mansour, qui avait été l’adjoint du mollah Omar. À peu près au même moment, les talibans ont pris le contrôle d’une capitale provinciale pour la première fois depuis leur défaite en 2001, en prenant le contrôle de la ville de Kunduz, d’une importance stratégique. Le mollah Mansour a été tué dans une frappe de drone américaine en mai 2016 et remplacé par son adjoint Mawlawi Hibatullah Akhundzada, qui reste à la tête du groupe.

Dans l’année qui a suivi l’accord de paix américano-taliban de février 2020 – qui était l’aboutissement d’une longue période de pourparlers directs – les talibans ont semblé changer de tactique, passant d’attaques complexes dans les villes et sur les avant-postes militaires à une vague d’assassinats ciblés qui ont terrorisé les civils afghans. Les cibles – journalistes, juges, militants pour la paix, femmes occupant des postes de pouvoir – laissent penser que les talibans n’ont pas changé d’idéologie extrémiste, mais seulement de stratégie.

Malgré les graves inquiétudes des responsables afghans quant à la vulnérabilité du gouvernement face aux talibans sans soutien international, le nouveau président américain, Joe Biden, a annoncé en avril 2021 que toutes les forces américaines quitteraient le pays avant le 11 septembre, soit deux décennies jour pour jour après l’attaque du World Trade Center.

Après avoir survécu à une superpuissance pendant deux décennies de guerre, les Talibans ont commencé à s’emparer de vastes étendues de territoire, avant de renverser une fois de plus le gouvernement de Kaboul à la suite du retrait d’une puissance étrangère. lls ont traversé l’Afghanistan en dix jours seulement, prenant leur première capitale provinciale le 6 août. Le 15 août, ils étaient aux portes de Kaboul. Leur avancée fulgurante a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers, beaucoup arrivant dans la capitale afghane, d’autres se dirigeant vers les pays voisins. Le retour au pouvoir des talibans met fin à près de 20 ans de présence de la coalition dirigée par les États-Unis dans le pays.

Que veulent-ils pour l’Afghanistan ?

Un responsable taliban affirme que le groupe est en pourparlers avec le gouvernement afghan après leur entrée dans la capitale Kaboul. Le groupe fondamentaliste souhaite rétablir la charia en Afghanistan et ceux qui ne peuvent quitter le pays devront s’adapter à un mode de vie qu’ils n’ont pas connu depuis deux décennies. Lorsqu’ils ont gouverné l’Afghanistan de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler, les filles n’étaient pas autorisées à aller à l’école et les femmes devaient se couvrir le visage et être accompagnées d’un parent masculin si elles voulaient s’aventurer hors de chez elles. La musique, la télévision et le cinéma étaient interdits. Le groupe a déclaré qu’il mettrait fin à l’enseignement mixte et redonnerait à la loi islamique une place centrale dans la société.

Ces dernières années, lors des pourparlers en vue d’un règlement politique, les dirigeants talibans ont assuré à l’Occident que les femmes bénéficieraient de l’égalité des droits conformément à ce que leur accorde l’islam, notamment la possibilité de travailler et d’être éduquées. Dans ce sens et au début de l’année, les talibans avaient déclaré vouloir un « véritable système islamique » qui prévoirait les droits des femmes et des minorités, conformément aux traditions culturelles et aux règles religieuses.

Comment les talibans sont-ils financés ?

Le groupe est en mesure de lever des fonds grâce à plusieurs sources, notamment le commerce de l’opium et de la drogue. Dans les zones qu’ils contrôlent, ils ont imposé des taxes aux exploitations agricoles et à d’autres entreprises, tandis que le groupe a également reçu des fonds de ses partisans.

Qui reconnaît les talibans ?

Seuls quatre pays ont reconnu les talibans lorsqu’ils étaient au pouvoir : le Pakistan voisin, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Turkménistan. Les États-Unis et les Nations unies ont imposé des sanctions aux talibans et il est peu probable que la plupart des pays reconnaissent le groupe sur le plan diplomatique. Toutefois, certains pays comme la Chine ont laissé entendre qu’ils pourraient reconnaître les talibans comme un régime légitime.

Aujourd’hui, on pensait, dans le fond, que les talibans jouaient essentiellement sur l’usure, et qu’ils n’avaient pas de stratégie offensive, qu’ils préféraient tout simplement bénéficier de la chute du régime et du départ des Américains. Et qu’ils étaient preneurs d’une transition politique qui leur coûtait moins cher et que cela leur évitait l’épreuve de la guerre. Là où on s’est aperçu qu’il y avait une stratégie, c’est quand il y a quelques semaines ils ont commencé à occuper les postes frontières et à verrouiller certains passages.

De manière intelligente. Ils ont pris tous les postes par où passe l’approvisionnement de l’Afghanistan. De manière coordonnée. À Kandahar, à Herat, mais aussi à la frontière du Tadjikistan… Puis ils ont commencé à prendre une par une les capitales provinciales. Les talibans ont politiquement évolué, mais pas sociologiquement. Il y a une continuité dans le personnel dirigeant puisque tous les leaders aujourd’hui étaient déjà là au temps du mollah Omar il y a vingt ans.