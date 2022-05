Les transferts des MRE en hausse de 8,3% au premier trimestre 2022

Selon l’Office des changes, les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 22,91 milliards de DH sur les trois premiers mois de 2022, soit une croissance de 8,3% par rapport à la même période de l’année dernière.



L’office indique dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs que ces transferts ont affiché une hausse de +1,76 milliard de DH, soit 8,3% par rapport à la même période de l’année écoulée. « Comparativement à leur niveau de 2018, ces transferts ont grimpé de plus de 6,9 milliards de DH », apprend-t-on.

