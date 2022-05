Les ventes à l’export de Chery ont augmenté de janvier à avril 2022

S’agissant des véhicules à l’export, les ventes cumulées de Chery de janvier à avril dernier ont atteint 84 993 véhicules, soit une progression de 12,6 % en glissement annuel, établissant un nouveau record d’exportation au cours de la même période. Dans le cadre de sa stratégie de lancement de nouveaux produits, et en fonction des besoins des utilisateurs pour élargir sa clientèle, le Tiggo 8 de Chery a contribué aux bonnes performances de la marque à hauteur de 50 786 unités vendues de par le monde entre janvier et avril dernier.

Aussi, le 500 000ème Tiggo 8 est sorti de la chaîne de production en avril dernier. Par ailleurs, une inédite version, le Tiggo 8 Pro e+ équipé de la «technologie DHT Super Hybrid», a été officiellement lancé en Chine en mars dernier. Plus de 7 000 commandes ont été enregistrées depuis le début de sa commercialisation.

Lire aussi | Le Chery Tiggo 8 passe avec succès le cap 500 000 unités vendues

Au Chili, et selon les données publiées par l’ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.), les ventes de Chery en avril ont augmenté de 47 % en glissement annuel, avec une part de marché de 14,1 %. Au total, ce sont 11 346 véhicules qui ont été écoulés entre janvier et avril dernier. La part de marché par ventes cumulées pour ce qui est du segment SUV a atteint 17,4 %. Toujours dans ce même segment, le Chery Tiggo 2 a occupé la plus haute marche du podium des ventes en avril dernier, et ce, depuis 15 mois consécutifs.

Faut-il souligner que le mois dernier, Chery a organisé, dans le cadre d’un championnat de golf, un essai routier relatif au Tiggo 8 Pro. Un événement qui a été bien accueilli par la presse qui avait été conviée pour l’occasion.

Selon les données publiées par Brazil Fenabrave (Fédération nationale de distribution de véhicules automobiles), les ventes cumulées de Chery de janvier à avril ont atteint dans le pays 12 863 unités, se classant au neuvième rang des ventes cumulées, soit une part de marché de 3,51%. Dans le segment des berlines, l’Arrizo 6 Pro de Chery s’est classée en quatrième position, avec une part de marché de 4,54 %. Début mai, Chery a également lancé dans le pays une série spéciale du Tiggo 8 qui a été bien accueilli par la clientèle. Toujours dans le segment des SUV, le Tiggo 3X, le Tiggo 5X, le Tiggo 8 et d’autres modèles de la marque chinoise ont continué à bien se vendre.

Lire aussi | Salons automobiles internationaux : Chery promeut avec succès sa gamme «PRO Series»

En Égypte, les ventes de Chery en avril ont augmenté de 121 % d’une année à l’autre et de 27 % d’un mois à l’autre. Les ventes cumulées entre janvier et avril dernier se sont chiffrées à 8 206 véhicules ; soit une croissance d’une année sur l’autre de 121 %. Quant aux Tiggo 7 Pro et Tiggo 8, ils ont continué à bien se vendre en Égypte.

Pour répondre aux défis actuels, la marque chinoise assure un approvisionnement suffisant et une production stable à l’échelle mondiale. De plus, elle entend accélérer le lancement de nouveaux véhicules en fonction des besoins des utilisateurs, afin de continuer à créer d’inédites expériences et de nouvelles valeurs pour les utilisateurs.

Compte tenu des circonstances actuelles où les ventes d’avril dans l’industrie automobile mondiale ont presque diminué de moitié, Chery est parvenu a minimiser l’effet négatif de la covid-19, de la chaîne d’approvisionnement instable, etc., et devrait inaugurer un nouveau cycle de croissance soutenue alors que la pénurie de puces électroniques et la situation liée à pandémie devrait s’atténuer au second semestre.

À propos de Chery

Connu également sous le nom de «Technological Chery», le constructeur automobile chinois Chery a, depuis sa création, mis l’accent sur la maîtrise des technologies de base. Il dispose de six centres de recherche et développement (R&D) dans le monde avec une équipe de plus de 5 000 collaborateurs. Parmi les marques automobiles chinoises, il détient les plus importantes ressources en R&D sur le plan technologique, notamment en matière de conception des moteurs, des boîtes de vitesses, du châssis, de la technologie des carburants traditionnels…

Après plus de 20 ans d’exploration dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles, Chery assoit son leadership avec quatre plates-formes d’assemblage de véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base. Son modèle EQ1 est devenu le leader des mini-véhicules 100% électriques en Chine. Faut-il préciser que dans le domaine de la fabrication intelligente, Chery a publié la stratégie «Chery Lion», réalisant progressivement la disposition intelligente dans tout le cycle de vie de la R&D, de la fabrication, du marketing et du service, ainsi que la réalisation de la production de masse, voire le lancement du L2.5, une technologie de conduite autonome.

Chery est le premier constructeur automobile chinois à exporter des véhicules, des pièces CKD, des moteurs, des technologies et des équipements de fabrication de véhicules dans le monde entier. Aussi, le constructeur automobile chinois qui a exporté ses véhicules dans plus de 80 pays et régions détient 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et points de service à l’étranger. Avec près de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 2 millions hors de Chine, Chery s’est classée en première position pour le nombre de voitures particulières exportées de Chine pendant 19 années consécutives.