Les volontaires du Corps de la paix américain arrivent au Maroc après deux ans d’absence

Lire aussi | Cinéma. Voici les 50 projets qui vont bénéficier des aides du Centre cinématographique marocain

Les nouveaux volontaires passeront leurs onze premières semaines dans le Royaume à suivre une formation linguistique et culturelle intensive dans la région de Beni-Mellal/Khenifra avant de déménager dans des villes et villages d’accueil à travers le pays où ils effectueront un service volontaire pour promouvoir la paix, l’amitié et soutenir la stratégie de développement de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Il s’agit de la 59e année de service du Corps de la paix. Le Maroc accueille des Volontaires du Corps de la Paix depuis 1963, ce qui en fait l’un des premiers pays à le faire. C’est l’une des destinations de service les plus demandées par les bénévoles, selon l’Ambassade des États-Unis au Maroc.