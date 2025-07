Lesaffre Maroc lance la deuxième édition du concours national « Master Khabbaz »

Après le succès rencontré lors de sa première édition, Lesaffre Maroc annonce le lancement de la deuxième édition du concours national de boulangerie « Master Khabbaz », prévue en 2025. Organisé par la filiale marocaine du leader mondial de la fermentation, l’événement vise à mettre en lumière le savoir-faire des boulangers marocains tout en intégrant les outils du numérique.

Cette nouvelle édition se distingue par un format digital innovant, favorisant la participation à l’échelle nationale. Le concours se déroulera en trois phases : une première étape en ligne ouverte au vote du public, suivie d’une émission en direct sur les réseaux sociaux réunissant les candidats sélectionnés, et enfin une grande finale organisée au Baking Center™️ de Casablanca, le centre d’excellence de Lesaffre dédié à la panification.

Les finalistes bénéficieront d’un programme de formation personnalisé, animé par des experts nationaux et internationaux, avec pour objectif de perfectionner leurs techniques et de les initier aux nouvelles tendances du secteur.

Lire aussi | Le Maroc en course pour le Bocuse d’Or

« À travers ‘Master Khabbaz’, nous valorisons le riche patrimoine de la boulangerie marocaine tout en encourageant son évolution vers plus d’innovation et de performance. Cette édition marque une nouvelle étape, en connectant les artisans au digital et à la formation de haut niveau », déclare Anouar Alasri, Directeur Général de Lesaffre Maroc.

Présente au Maroc depuis 1974, Lesaffre accompagne les professionnels du secteur grâce à des solutions techniques adaptées, des produits innovants et un réseau de formation structuré. Le concours « Master Khabbaz » s’inscrit ainsi dans la continuité de cet engagement, en soutenant les talents et en renforçant la professionnalisation des boulangers marocains.

Lire aussi | Coupe du Monde de la Pâtisserie: l’équipe marocaine retient son souffle [Vidéo]

Le groupe Lesaffre, acteur mondial de référence en fermentation, est implanté dans plus de 80 pays avec 96 sites de production, 51 Baking Centers™️ et plus de 11 000 collaborateurs. Il intervient dans les domaines de la panification, de la nutrition, de la santé et du goût.