L’ESCA au top des meilleures écoles de commerce d’Afrique selon le classement Eduniversal 2021

Eduniversal, agence internationale spécialisée dans la notation des écoles de commerce dans le monde, vient de publier son classement pour l’année 2021. L’Ecole Supérieure du Commerce et des Affaires ( ESCA) est en tête du classement des meilleures écoles de commerce en Afrique.

Le classement est supervisé par un comité scientifique et mené par des doyens venant des 1000 meilleures universités et écoles de commerce dans le monde. Une évaluation minutieuse de l’institution est menée par ces doyens en fonction de l’influence nationale, régionale et mondiale de ces écoles.

Au Maroc, c’est ESCA Ecole de Management qui est en première position et consolide ainsi sa place dans le classement et dans la catégorie « Top Business School ». A titre de rappel, l’institution s’est déjà vu décerné par le comité scientifique de la même agence 4 palmes d’Excellence, et une distinction octroyée uniquement à 200 écoles dans le monde dont 3 Africaines.

Le Ranking reconnaît la réputation à l’international de ESCA Ecole de Management, la qualité de ses formations et son influence à l’échelle régionale, des enjeux de positionnement qu’elle développe et entretient depuis plusieurs années et qui lui ont valu une reconnaissance depuis 2011 par Eduniversal.