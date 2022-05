L’Espagne assouplit les règles d’entrée pour les touristes non vaccinés hors de l’Union européenne

Jusqu’à présent, les voyageurs en provenance de l’extérieur de l’Union européenne ne pouvaient entrer qu’avec une preuve de vaccination ou de guérison de la Covid-19. Depuis hier samedi 21 mai, ces visiteurs sont de nouveau autorisés à entrer, sur présentation d’un test négatif.

Un pas de plus vers le retour à la vie d’avant. L’Espagne a assoupli hier samedi 21 mai les règles d’entrée sur son territoire pour les touristes non vaccinés qui ne viennent pas de l’Union européenne. Les voyageurs sont désormais autorisés à entrer sur le territoire espagnol avec un test négatif, a annoncé le ministère espagnol des Transports dans un communiqué. Les tests PCR doivent être effectués dans les 72 heures précédant le départ pour l’Espagne et les tests antigéniques dans les 24 heures précédentes.