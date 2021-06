L’Espagne est le meilleur allié du Maroc dans l’UE, selon le ministre de l’Intérieur espagnol

Suite aux différents développements ayant eu lieu ces derniers jours à l’image des communiqués publiés par les autorités officielles marocaines et espagnoles, le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré ce matin à la Radio Nacional de España (RNE) que l’Espagne et le Maroc représentent deux partenaires importants et précieux, liés par des relations fraternelles.

Dans la lignée des propos tenus lundi par le Président du gouvernement, Pedro Sánchez, le ministre Grande-Marlaska a insisté que l’Espagne est le meilleur allié du Maroc au sein de l’Union européenne. Pour sa part, le leader du parti populaire espagnol, Pablo Casado, a accusé l’exécutif de ne pas avoir été vigilant dans sa prévention de la crise et a tenu à rappeler que cette dernière n’englobe pas seulement les relations économiques avec le Maroc. La crise actuelle, aux yeux de Pablo Casado, est un réel danger pour la coopération anti-terrorisme et pour la lutte contre le trafic de drogues.

Pour rappel, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères hier, le Maroc a tenu à préciser que la crise à la frontière était due à la position de l’Espagne sur la question du Sahara. Les autorités marocaines ont ainsi exclu et balayé l’idée que l’accueil du leader du Front Polisario, Brahim Ghali, soit la seule raison des relations tendues avec l’Espagne. Aujourd’hui d’ailleurs, Brahim Ghali témoignera par vidéoconférence devant le juge de l’Audience nationale, Santiago Pedraz, pour différentes allégations portées à son égard dont différentes accusations de torture et de génocide.