L’espagnol INDAS liquide sa filiale marocaine

Quelques mois après le départ du Maroc de l’espagnol Grupo Mecanica Del Vuelo Sistemas, qui a fermé sa filiale casablancaise onze ans après y avoir lancé ses activités, un autre groupe ibérique vient de mettre fin à ses activités marocaines. Cette fois-ci, il s’agit du fabricant de couches et produits d’hygiènes INDAS qui a décidé de jeter définitivement l’éponge après avoir traversé des difficultés à répétition.

En effet, le groupe racheté en 2013 par l’américain Domtar a préféré tourner définitivement la page de son aventure marocaine entamée en 1995 par la mise en place d’une unité industrielle à Ain Sebaa au nord de Casablanca, avant que les vicissitudes d’un marché marocain devenu de plus en plus concurrentiel ne l’intime à y réduire ses opérations à une activité purement commerciale au lendemain des premières pertes massives essuyées en 2013.

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Aussi, avec la liquidation définitive d’Indas Maroc (sa première filiale implantée en Afrique), le groupe basé à Madrid parachève le repli industriel de ses opérations mondiales sur son site de production historique à Tolède. Un repli qui a été accompagné d’un repositionnement sur les produits d’hygiène et d’incontinence pour adultes (qui représentent désormais 90% de sa production globale contre à peine 5% pour les bébés).

Malgré la liquidation d’Indas Maroc, les produits d’Indas tels Indasec continueront d’être écoulés sur le territoire marocain à travers des distributeurs locaux comme Locamed.