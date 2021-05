L’espagnol Rubau Tarres quitte le Maroc

Plus de dix ans après le groupe Dragados, qui a soldé son aventure marocaine (après avoir participé à la construction de plusieurs tronçons d’autoroutes lors du premier schéma autoroutier marocain lancé au début des années 1990), un autre groupe espagnol de BTP vient de jeter l’éponge au Maroc.

Il s’agit cette fois-ci, du groupe familial RUBAU TARRES qui y avait pris pied en 2011 à la faveur de premiers contrats de constructions glanés au nord du pays (notamment celui de la construction du nouveau siège de la province de Ouazzane entre 2012 et 2014).

Il faut dire, qu’après cinq premières années florissantes pour Rubau Tarres Société de Construction (filiale marocaine basée à Tanger), les choses ont rapidement viré à une traversée du désert depuis 2018 avec une incapacité de renouveler le carnet de commandes et des pertes financières importantes. Ce qui a intimé la maison mère à opter pour une liquidation pure et simple, dans un contexte de crise sanitaire et économique des plus compliqués pour le secteur du BTP. Une crise qui a déjà poussé plusieurs acteurs de ce secteur soit à réduire drastiquement la voilure, soit carrément à se mettre en procédure collective de traitement des difficultés (Betom Ingénierie Maroc, Thermo-Darias…..).

Rappelons, que Rubau Tarres est un groupe de BTP basé à Gerona. Fondée en 1971, cette entreprise concentre son activité dans cinq domaines différents : ingénierie civile, construction, exploitations de concession (notamment de parkings), conservations des routes et fabrication de matériaux de construction. Le Maroc était jusqu’à récemment, la seule implantation du groupe en dehors de l’Europe où sa présence est limitée à la péninsule ibérique et la France.