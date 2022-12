L’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 31 janvier 2023

Lire aussi | Service militaire 2023. De nouvelles spécialités pour mieux intégrer le marché du travail

En vertu de ce projet de décret, l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur est habilitée à prendre toutes les mesures adéquates à l’échelle nationale, tandis que les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et des provinces sont en mesure de prendre toutes les mesures exécutives nécessaires au niveau d’une préfecture, province, commune ou plus, et ce, pour maintenir l’ordre public sanitaire.

Lire aussi | L’espagnol SM Resinas jette l’éponge au Maroc