L’éthique et l’intégrité sont au cœur de notre activité [Tribune]

Qu’il s’agisse de travailler sur les dernières technologies, de concevoir des solutions pour nos clients ou de contribuer à la prochaine grande innovation – nous sommes tous engagés dans ce que nous faisons chez Ericsson. Cet engagement est ce qui nous permet de mener nos activités de manière responsable.

Nous travaillons continuellement à améliorer et renforcer nos pratiques commerciales, en établissant et en maintenant la confiance, la transparence et l’intégrité. Lorsque nous rejoignons Ericsson, nous nous engageons personnellement en signant notre document Code of Business Ethics (CoBE). Bien que la signature ne soit pas seulement une obligation, c’est un serment sur lequel nous nous engageons tous année après année pour conduire et mener notre business de manière responsable, pour être à la hauteur de notre objectif de donner le pouvoir à un monde intelligent, durable et connecté. Nous créons des technologies intelligentes qui relient les sociétés et les industries, entraînant un changement positif. Nous demandons à nos partenaires commerciaux de s’engager à respecter nos normes telles que définies dans le Code de conduite d’Ericsson pour les partenaires commerciaux.

Lire aussi| Emballage industriel : une nouvelle usine pour DS Smith Tecnicarton à Kénitra

Ce document décrit les attentes et les exigences d’Ericsson dans des domaines clés tels que la lutte contre la corruption, le travail et les droits de l’homme, la santé et la sécurité au travail, l’environnement et le changement climatique. J’ai vu cet engagement fort se refléter au sein d’Ericsson. C’est ce qui nous aide à attirer des talents et des partenaires commerciaux, ce qui nous inspire à responsabiliser nos collaborateurs, non seulement pour prendre des décisions éthiques, mais aussi les bonnes. Une forte culture d’entreprise en matière d’éthique et de conformité nous permet de prévenir, de détecter et, si nécessaire, de remédier aux risques liés à la conformité. #AfricaInMotion est une campagne dont je parle souvent et que je prends comme exemple. La vision clé derrière la campagne était de conduire notre « stratégie d’accélération de l’Afrique », permettant l’inclusion sociale, technologique et financière d’une population jeune, dynamique et en croissance.

Lire aussi| Vaccin : les premières doses du chinois Sinopharm sont arrivées au Maroc

Le fondement de cette vision réside dans la conduite de nos activités de manière responsable afin que nos utilisateurs finaux puissent bénéficier du potentiel intégral de la connectivité et d’un développement durable sécurisé. Africa in Motion: Accélérer l’avenir numérique de l’Afrique – Ericsson Et ce n’est qu’un exemple. Au cours de mes années chez Ericsson, j’ai vu la quête d’une conduite responsable des affaires suivie et mise en œuvre dans notre travail quotidien. C’est pourquoi je suis fier de dire que faire preuve d’une éthique et d’une intégrité solide est la pierre angulaire de notre culture. Celles-ci sont aussi essentielles à notre entreprise que la technologie et l’innovation. Pour nous, une entreprise éthique ne consiste pas seulement à respecter les obligations légales. Nous nous engageons également à adopter une conduite éthique et à agir avec intégrité dans la manière dont nous interagissons avec nos collègues, clients, fournisseurs et autres parties prenantes, et dans la manière dont nous interagissons avec les communautés en général. Après tout, il s’agit de faire ce qu’il faut.

Par Nora Wahby, présidente d’Ericsson Afrique de l’Ouest et du Maroc