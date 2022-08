Levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation du vernis collecté dans la zone de Oued Laou-Kaa Sraass

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, lundi, la levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation du vernis collecté au niveau de la zone conchylicole classée Oued Laou-Kaa Sraass, relevant de la circonscription maritime de Tétouan/Chefchaouen.

Les résultats d’analyses effectués par l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et examinés par le Comité technique en charge du suivi du milieu marin et des coquillages ont montré “une stabilité du milieu et une purification totale du vernis” au niveau de ladite zone, précise un communiqué du Département la pêche, relevant du ministère.