L’ex PDG de la SNCF Guillaume Pepy rebondit au Maroc

Guillaume Pepy devrait bientôt prendre le contrôle de présidence de Lydec, filiale du groupe Suez au Maroc.

L’ex patron de la SNCF (Société nationale des chemins de fer) pose ses valises à Casablanca. C’est Guillaume Pepy qui prendra en effet les commandes de la présidence de Lydec, « très prochainement » selon l’AFP, qui cite le haut fonctionnaire. Filiale majeure du groupe Suez, Lydec est le délégataire des services de distribution d’eau et d’électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l’éclairage public dans la région de Casablanca-Settat.

Guillaume Pepy a, cependant, précisé qu’il s’agissait d’un poste non exécutif et qu’il a été sollicité pour ce poste en raison du départ à la retraite du président du conseil d’administration sortant. Force est de préciser que Jean-Pascal Darriet demeure directeur général de Lydec. Le Point, qui rapporte l’information, indique que la « nomination de l’ex-patron de la SNCF comme futur administrateur est à l’ordre du jour de l’assemblée générale de Lydec prévue le 28 juin », et qu’il s’agira d’un mandat de 3 ans.

Le groupe français, objet d’une OPA de son rival Veolia, va se retrouver d’ici quelques mois recentré essentiellement sur ses activités françaises, et ne va garder à l’international que des actifs eau en Italie, au Maroc, en Inde et en Chine », précise Le Point, ajoutant que le groupe Suez est implanté depuis plus d’un siècle, et qu’il est l’un des principaux délégataires de services publics, à travers de nombreuses filiales implantées dans plusieurs villes du royaume.

