L’ex-PDG de Managem, Abarro, poursuit ses investissements

L’homme d’affaires et homme politique Lhou Lmarbouh se désengage-t-il progressivement de ses activités minières. En effet, l’ex-Vice-président du PAM (Parti de l’Authenticité et de la Modernité) et Président de la Fédération de l’Industrie Minérale (FDIM), vient de céder 100% des actions qu’il détenait dans Chasetin Mineral, une entreprise minière basée au sud du Maroc. La cession intervient, alors que Chasetin Mineral a déjà investi près de 30 millions de dirhams en études diverses pour arriver au stade de l’exploitation. Et justement, l’allongement de cette phase coûteuse a poussé l’actionnaire unique à céder cet actif à un autre professionnel à même de poursuivre l’aventure jusqu’au bout.

L’homme d’affaires et homme politique Lhou Lmarbouh vient de céder 100% des actions qu’il détenait dans Chasetin Mineral, une entreprise minière basée au sud du Maroc. L’acquéreur n’est autre que la société Merija Mining appartenant à l’ex-PDG de Managem, Abdelaziz Abarro, et au Français Patrick de Saint-Simon, un ancien de Semafo.

L’acquéreur n’est autre que la société Merija Mining, connue depuis 2016 pour avoir des permis d’exploration et d’exploitation de cuivre à la zone de Merija dans l’Anti-Atlas. Derrière Merija Mining se trouvent l’ex-PDG de Managem, Abdelaziz Abarro, et le Français Patrick de Saint-Simon, un ancien de Semafo.

Lire aussi | Maroc PME. Plus de 2500 projets accompagnés en 2021

Cette transaction de quelques dizaines de millions de dirhams permet au vendeur, M. Lmarbouh de récupérer ses investissements opérés jusqu’à ce jour sans arriver au Saint Graal de l’exploitation et de les réallouer vers d’autres activités qu’il développe par ailleurs et à l’acheteur de diversifier son portefeuille de permis et son exposition géographique.

Rappelons, que M. Lmarbouh reste pour l’instant l’actionnaire de référence de deux autres projets en rapport avec l’activité minière à savoir SMIREX, portée sur l’exploitation des mines et GLOBAL MINES, une unité de traitement minéralurgique qui traite et valorise un patrimoine minier aussi diversifié que complexe (F/Cu/Pb/Zn/Mn/Ba) dans la région d’Errachidia. Pour ce qui est de la direction générale de Chasetin Mineral et en remplacement de M. Lhou Lmarbouh (ex-actionnaire et démissionnaire), elle a été confiée à Hassan Tazi, un manager ayant une longue expérience dans le secteur minier.