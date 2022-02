L’histoire entre Chery et l’Afrique se poursuit après la CAN 2021

Bien que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 ait été reportée à 2022 en raison de la pandémie liée à la covid-19, l’enthousiasme des inconditionnels du ballon rond est resté intact. Pour la petite anecdote, il y a un proverbe chinois qui dit en substance : «un ballon de foot c’est rond, tout peut arriver». Autrement dit, de bien belles surprises peuvent se produire et ce fut justement le cas lors de cette dernière CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations s’est achevée avec succès le dimanche 6 février 2022 au Cameroun. Lors de la finale, le Sénégal et l’Égypte ont fait match nul 0-0 durant le temps réglementaire. Un score qui est demeuré le même à la fin des prolongations. C’est lors de la séance de tirs au but pour départager les deux équipes que le Sénégal s’est imposé 4 buts à 2 et a remporté la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de son histoire.

Incontestablement, cet événement a généré de nombreuses surprises, en plus de résultats totalement inattendus pour les fans. À commencer par l’Algérie, championne en titre de la dernière édition, qui a été éliminée en phase de groupes. Idem pour le Ghana qui a remporté cinq fois ce prestigieux tournoi footballistique et qui a également échoué en phase de groupes. Outre ces résultats imprévus, il y a eu aussi de très belles surprises.

C’est le cas du Sénégal. Alors qu’ils n’avaient jamais été titrés auparavant, les Lions de la Téranga ont finalement remporté leur première Coupe d’Afrique des Nations. Aussi, de nouvelles légendes du ballon rond ont émergé lors de cet événement, dont Vincent Aboubakar, originaire du Cameroun, qui a marqué 8 buts dans ce tournoi et qui est devenu le meilleur buteur de la compétition, se voulant ainsi le troisième joueur de l’histoire de la CAN à marquer au moins 8 buts dans un tournoi unique. Et cela s’est produit la dernière fois en 1974.

Quant à Édouard Mendy du Sénégal, il a été sacré meilleur gardien du tournoi. Rappelons qu’au cours de la l’année dernière, il a pris part à plusieurs événements footballistiques majeurs, dont la FA Cup, la Ligue des champions et la CAN, pour lesquels lui et son équipe se sont vus titrés. Par ailleurs, il est devenu le premier gardien de but à garder une feuille blanche lors des deux finales de la Ligue des champions et de la CAN.

En plus de la ferveur et des applaudissements chaleureux du public du globe, la CAN 2021 a été l’occasion pour de grands opérateurs d’interagir avec passionnés du ballon rond qui supportent cette manifestation et les équipes participantes. Dans cette optique, Chery a toujours considéré l’Afrique comme un marché stratégique dans sa configuration globale. Justement le constructeur automobile chinois a passé 29 jours de passion avec les fans du Continent.

Durant cette période, Chery a interagi avec plus de 80 millions de fans de pays du Continent et s’est liée d’amitié avec eux grâce à multiples interactions intéressantes. Ce fut le cas notamment au Maroc où l’importateur de la marque chinoise, qui effectuera prochainement et en grande pompe son inauguration, n’a pas manqué célébrer en compagnie d’aficionados du ballon rond cette CAN 2021.

En plus d’avoir noué de solides relations avec la Chine, l’Afrique se veut un partenaire indispensable notamment dans le cadre de l’initiative impulsée par la Chine elle-même et baptisée «La Ceinture et la Route». Se rapprocher de la clientèle, comprendre ses besoins et lui offrir de meilleures expériences et des services sur mesure, tels sont les axes de développement de la marque Chery. Ainsi en Égypte, la part de marché de la marque chinoise a atteint 9,6 %. Par ailleurs en Afrique du Sud, Chery s’est implanté à travers une filiale. De même qu’au Maroc, le constructeur automobile chinois a établi un solide partenariat avec le Groupe Auto Hall, un acteur majeur du marché automobile au Maroc et en Afrique.

Faut-il préciser que 2021 a été une année de développement rapide pour Chery, notamment sur le plan technique. Grâce à de nombreuses technologies de pointe, dont le développement en interne du bloc 2,0 T, ou de la boîte de vitesses hybride, Chery Automobiles a gagné la faveur des consommateurs du globe. Avec un nombre total d’utilisateurs mondiaux dépassant les 10 millions, la marque automobile chinoise a conservé sa première place s’agissant de l’exportation de véhicules de tourisme pendant 19 années consécutives. Elle précise aussi vouloir apporter par la suite d’inédites technologies et autres expériences produits aux consommateurs du Continent et n’aura de cesse de se rapprocher d’eux.