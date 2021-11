L’hôtel Dakhla South Bay change de main

Le promoteur immobilier Rachid Lazrak, se désengage de son activité d’hôtellerie à Dakhla. En effet, trois ans après avoir pris pied dans la capitale de la Région Dakhla-Oued Eddahab, ce vieux routier de l’immobilier au Maroc et en Europe (tous segments confondus) vient de céder la totalité du capital de la société détentrice de Dakhla South Bay, une unité hôtelière haut de gamme située à quelques minutes du centre-ville.

Un tel revirement, qui est passé inaperçu, a été principalement motivé par la volonté de l’ancien propriétaire de se concentrer sur ses projets de centres commerciaux au Maroc, en collaboration avec le spécialiste suisse des malls Alain Rolland.

Il faut dire, qu’au titre de la transaction conclue il y a quelques semaines, le vendeur a pu empocher plus de 50 millions de dirhams pour la cession de cette unité qui compte 27 chambres et suites spacieuses. De l’argent frais potentiellement à injecter dans dabs Zenith Location et Zenith Lease, les deux structures de Rachid Lazrak partenaires du genevois AMR Consulting, filiale d’Alain Rolland.

Quant à l’acheteur, et selon des sources bien avisées, il s’agit d’un investisseur canadien qui fait ainsi ses premiers pas au Maroc et qui a jeté son dévolu sur la région de Dakhla qui connait depuis quelques années un boom économique sans précédent, notamment dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme et de l’agriculture.

Rappelons, que le groupe bâti depuis une vingtaine d’années par Rachid Lazrak opère dans l’investissement en immobilier locatif, le conseil en immobilier, l’intermédiation, l’assistance à maîtrise d’ouvrages, ou encore le facility management à travers sa société A. Lazrak Immobilier.