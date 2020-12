Libertés religieuses : 10 pays blacklistés par les Etats-Unis

Les Etats-Unis veulent sévir contre les pays violant les libertés religieuses de leurs citoyens. Dans ce sens, Washington vient de placer 10 pays, dont deux en Afrique, sur sa liste noire.

Les Etats-Unis viennent de blacklister un certain nombre de pays pour non respect des libertés religieuses de leurs citoyens. C’est le Secrétaire d’Etat de l’administration sortante, Mike Pompeo, qui l’a annoncé le 7 décembre sur son compte Twitter.

« Aujourd’hui, les Etats-Unis ont désigné la Birmanie, la Chine, l’Érythrée, l’Iran, le Nigéria, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, le Tajikistan, le Turkmenistan et la Corée du Nord comme étant des pays violant la loi sur la liberté religieuse internationale de 1998, pour s’être engagés dans une répression systématique et une violation flagrante des droits de leurs citoyens en matière de libertés religieuses », a-t-il publié. Mike Pompeo a ajouté qu’aucun pays ni entité n’a le droit de persécuter des populations à cause de leurs croyances religieuses. « Cette liste annuelle montre bien notre volonté d’agir à chaque fois que les libertés religieuses sont attaquées », a précisé le Secrétaire d’Etat américain.

