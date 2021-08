Libye. Nasser Bourita répond à l’initiative de l’Algérie [Vidéo]

Lors de la réception du vice-président du conseil de la présidence libyenne, Abdullah Al-Lafi, le ministre des Affaires étrangères a adressé une réponse indirecte à l’Algérie.

Lors de la conférence de presse ayant suivi l’entretien bilatéral, Nasser Bourita a souligné que « Le Maroc accompagne les efforts libyens dans le but de trouver des solutions et il a la sincère intention et les claires instructions de S.M. le Roi d’ouvrir la voie au dialogue et au consensus pour permettre aux Libyens de surmonter leurs obstacles ».

Le ministre a ajouté que « le Royaume est proche de la question libyenne sans pour autant avoir d’intérêts étroits relatifs à la proximité géographique. Il veille également à ne pas souiller son rôle dans le dossier libyen. Nous allons demeurer à vos côtés et soutenir vos efforts et les efforts de la communauté internationale sans intervenir et sans agendas marocains dans le dossier libyen hormis votre paix et stabilité parce que cela est important pour la région du Maghreb au vu des défis auxquels elle fait face ».

Sans la nommer, Nasser Bourita adresse donc une réponse à l’Algérie qui accueillera, les 30 et 31 août, une réunion des ministres des affaires étrangères de la Libye, de l’Égypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad et du Niger pour soutenir les élections en Libye et les efforts visant à arrêter la propagation de la violence émanant du sud du pays. Une réunion auquel le Maroc n’a pas été convié alors qu’il est l’artisan de la réconciliation inter-libyenne via l’accord de paix de Skhirate.

Pour sa part, Abdullah Al-Lafi a rappelé lors de cette conférence de presse « le rôle positif du forum économique Libye-Maroc dans le renforcement des relations bilatérales. Nous avons également discuté de l’importance du comité consulaire maroco-libyen pour faciliter la délivrance des visas et le suivi des vols ».