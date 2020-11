L’immunité contre le coronavirus pourrait durer très longtemps [Étude]

Une nouvelle étude de la Jolla Institute for Immunology de l’Université de Californie démontre que notre immunité au coronavirus pourrait durer des années, voire des décennies.

Des chercheurs de l’Université de San Diego ont en effet étudié des échantillons sanguins de 185 anciens malades du coronavirus âgés entre 19 et 81 ans. D’après leurs conclusions, leurs organismes avaient toujours une bonne immunité près de six mois après avoir contracté la maladie. Ils ont également découvert que les cellules B mémoire étaient détectées dans presque tous les cas du Covid-19, et qu’il semblait y avoir une augmentation des cellules B mémoire au fil du temps. « La mémoire des cellules B de certaines autres infections a été observée comme étant de longue durée, y compris plus de 60 ans après la vaccination contre la variole, ou 90 ans après l’infection par la grippe », explique les chercheurs. Les cellules T ne montrent elles aussi qu’une légère et lente diminution, ce qui laisse espérer une persistance à long terme. « Cette étude est la première à tracer la réponse immunitaire de manière aussi détaillée », se félicitent les auteurs.

Lire aussi | Meknès : futur eldorado du secteur automobile marocain ?

Cependant, l’immunité conférée par les cellules B et T n’est toutefois pas stérilisante, c’est-à-dire qu’elle n’empêche pas d’être à nouveau infecté. Mais elle est suffisante en théorie pour empêcher une forme grave de la maladie. Cette protection serait d’autant plus efficace, selon les auteurs de l’étude, que le Sars-CoV-2 se diffuse relativement lentement dans l’organisme, laissant le temps au mécanisme immunitaire de réagir.

Lire aussi |Conseil de gouvernement : adoption d’un projet de décret relatif au code des assurances