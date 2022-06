L’inflation impacte les rapports sociaux [Par Jamal Berraoui] ￼

Beaucoup de gouvernants, dont les nôtres ont préféré croire que le phénomène inflationniste n’était que conjoncturel. Le fait qu’il ait débuté à la sortie de la crise sanitaire, du Covid-19 et que les circuits de distribution disfonctionnent face à une demande croissante était leur argument et il était conséquent.

La politique monétaire suivie, partout dans le monde, celle des faibles taux d’intérêt est caduque, c’est même un vrai contresens. L’Espagne est rétribuée à un taux largement inférieur à celui de l’inflation. Aucun système financier ne peut tenir avec une telle distorsion. Rendre le financement à crédit moins cher que le taux d’inflation est juste un non sens économique intenable.

Mais si les Banques Centrales résistent, c’est que l’économie mondiale est en phase de démarrage et qu’elle est très fragile. Relever les taux, pourrait être fatal aux entreprises les plus préconisées. Mais la réserve fédérale et la Banque Centrale Européenne ne cachent plus leurs inquiétudes.

L’inflation n’impacte pas tout le monde de la même manière. Ceux qui peuvent la répercuter s’en sortent, pas les autres, et ils sont les plus nombreux. Les salariés et les retraités enregistrent une perte de pouvoir d’achat. Dans certains pays, très rares, ces revenus sont indexés sur le taux d’inflation. Ailleurs, c’est à une érosion des moyens de vivre que l’on assiste.

C’est l’une des raisons des conflits sociaux. Dans certains pays où l’intermédiation sociale est inexistante, les syndicats interdits, cela se termine par des émeutes meurtrières, les fameuses jacqueries de la faim. Là où cette intermédiation existe, des grèves massives permettent d’arracher des acquis sociaux. Le discours technocratique est un danger politique parce qu’il oublie cet aspect, celui de l’impact de l’inflation sur les rapports sociaux.