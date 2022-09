L’IRESEN installe son 1er système de production d’hydrogène vert à l’échelle Micro-Pilote

Lire aussi | L’usine Renault de Tanger produira en 2023 un modèle électrique

Pour rappel, le projet « Power-to-X µPilot » est incubé au cœur du Green Energy Park de BenGuerir, en collaboration avec UM6P. « On s’intéresse principalement à la production d’ammoniac vert, de méthanol vert, de carburants verts, mais aussi, à des aspects comme la mobilité durable et le stockage de l’électricité renouvelable, en utilisant l’hydrogène et les piles à combustibles », indique l’IRESEN. Dans le détail, on apprend qu’en plus d’être un outil de recherche et d’innovation, ce Micro-Pilote jouera un rôle clé dans la formation et la montée en compétence du personnel d’IRESEN et de l’UM6P ainsi que leurs partenaires de l’écosystème de l’hydrogène au Maroc, notamment les membres de la Commission Nationale de l’Hydrogène et le Cluster « Green H2 Maroc ».

« Ainsi, des étudiants, des chercheurs jeunes et confirmés, des techniciens, des ingénieurs et des cadres issus du secteur public et privé, bénéficieront de programmes de formation adaptés à leurs besoins et aux défis techniques et technologiques auxquels sont confrontés leurs structures respectives, dans le cadre du déploiement de projets Power-To-X au Maroc », conclut l’IRESEN.