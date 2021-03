L’Irlande nomme son premier ambassadeur au Maroc

Alors que l’ouverture d’une ambassade est prévue pour cette année, l’Irlande vient de nommer son premier ambassadeur au Maroc.

Le gouvernement du pays européen a nommé James McIntyre à la tête de sa future ambassade à Rabat. Il s’agit d’une des deux nouvelles missions diplomatiques créées par l’exécutif irlandais, aux côtés du consulat général à Manchester (Grande-Bretagne). Ces missions font partie du programme Global Ireland qui portera le réseau des missions diplomatiques du pays à 95 bureaux d’ici la fin de l’année.

James McIntyre est actuellement directeur au sein de la division Irlande, Royaume-Uni et Amériques au sein du ministère des Affaires étrangères où il compte plus de 30 ans de carrière. À Rabat, il officiera également en tant qu’ambassadeur de la Tunisie et de la Mauritanie. Il rejoindra les équipes des deux consulats honoraires de l’Irlande à Casablanca et Agadir. À noter que sa nomination est sous réserve de l’accord du Royaume.