L’israélien NewMed Energy cherche à faire son entrée sur le marché marocain

La société israélienne NewMed Energy cherche à rejoindre le secteur de la prospection au Maroc après avoir développé des champs de gaz naturel en Méditerranée orientale qui approvisionnent Israël, l’Égypte et la Jordanie.

NewMed, dont le nom a changé de celui de Delek Drilling, est l’une des plus grandes entreprises énergétiques d’Israël. Elle est notamment partenaire de Chevron dans l’immense champ gazier Leviathan, situé au large d’Israël, qui exporte vers l’Égypte et la Jordanie. « NewMed Energy, en collaboration avec des partenaires internationaux, étudie le marché de l’énergie au Maroc. Plus précisément, les opportunités d’exploration gazière », a déclaré le directeur général de la société Yossi Abu.