L’Israélien Ratio Petroleum vient chercher du pétrole à Dakhla

La compagnie d’exploration gazière et pétrolière israélienne Ratio Petroleum Partnership se lance dans la prospection pétrolifère au large de Dakhla. Elle a conclu un accord avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) pour l’exploration de potentiels gisements offshore de pétrole et de gaz pour le bloc Dakhla Atlantique, selon site israélien Energia News.

La compagnie d’exploration gazière et pétrolière israélienne Ratio Petroleum Partnership a annoncé à avoir obtenu pour Ratio Gibraltar, fin septembre, les droits d’exploration et d’étude exclusif du bloc Atlantique de Dakhla, situé au Maroc le long de la côte atlantique et s’étendant de le littoral jusqu’au front de mer d’une surface de près de 109 000 kilomètres carrés, selon le site israélien Energia News.

Ces droits exclusifs accordés par le Maroc, concernent l’exploration jusqu’à des profondeurs d’eau de 3.000 mètres, ont pour objectif de déterminer l’éventuelle présence d’hydrocarbures ou de gaz.

D’après le site israélien spécialisé dans les énergies, l’accord prévoit également la possibilité de conclure par la suite une entente de recherche et de production conformément aux résultats de l’étude faite par la compagnie.

L’accord détaillé sur 14 pages et dont « l’entrée en vigueur est soumise à l’approbation du ministère marocain de l’Energie et des Mines ainsi qu’à l’approbation de la Commission d’audit et de partenariat », établit aussi les conditions dans lesquelles Ratio pourrait obtenir des licences d’exploitation et de production de pétrole et de gaz conformément aux résultats de l’étude faite par la compagnie.

Il prévoit également, les conditions dans lesquelles Ratio Gibraltar ou Ratio Petroleum Partnership pourrait obtenir des licences d’exploitation et de production de pétrole.

Conformément au droit marocain, l’État toucherait une redevance de 7% si le pétrole est découvert à plus de 200 mètres sous les eaux avec une production de plus de 500 000 tonnes, et pour le gaz naturel, 3,5% pour une production de plus de 500 000 mètres cubes.

