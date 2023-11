Literie et matelas. Comment Dolidol s’impose sur le marché ivoirien et d’Afrique de l’Ouest

Dans un laps de temps remarquablement court (7 ans), Dolidol s’est imposée en tant que leader sur le marché ivoirien du matelas et de la literie, avec une part de marché comprise entre 35 et 40%. Cette réussite exceptionnelle peut être attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment un travail sur l’esprit d’appartenance des équipes, une stratégie de fidélisation pertinente et une approche marketing efficace.

La success story de la marque marocaine Dolidol sur le marché ivoirien du matelas et de la literie peut être attribuée à sa capacité à innover, à développer un fort sentiment d’appartenance, à mettre en place des stratégies de fidélisation efficaces et à une approche marketing adaptée. Avec ses ambitions d’expansion en Afrique de l’Ouest, Dolidol est bien positionnée pour devenir un leader régional dans le secteur de la literie et du matelas.

Khadija Deyene, Directrice Générale de UCCI Dolidol, explique : « On peut dire que c’est l’impact de la communication, du marketing produit et des performances commerciales sur le terrain qui constituent les avantages de Dolidol face à la concurrence et lui permettent d’exceller sur le marché. »

Approche innovante et expansion rapide

L’un des éléments clés de la réussite de Dolidol réside dans son approche innovante qui a su conquérir le cœur et l’esprit des consommateurs ivoiriens. La marque a introduit des innovations remarquables sur le marché de la literie et du matelas, ce qui lui a permis de se démarquer de la concurrence historique présente depuis des décennies. Des produits phares tels que les « mousses basic PH2 », « matelas New Californie » et « matelas à base de PH6 » ont laissé une empreinte durable dans l’esprit des consommateurs.

En outre, Dolidol a réalisé une expansion rapide de son réseau de vente, couvrant l’ensemble du territoire ivoirien avec plus de 1200 points de vente. Cette stratégie a permis à l’entreprise de toucher efficacement les consommateurs à travers les circuits traditionnels et modernes. De plus, la société a renforcé ses capacités de production en investissant dans une cinquantaine de machines en 2018, ce qui a considérablement augmenté sa capacité de production journalière de matelas.

La mise en place du Label qualité « Djazz » en 2020 a également joué un rôle déterminant dans le succès de Dolidol. Ce label a permis de distinguer les produits de la marque des contrefaçons et a renforcé la confiance des consommateurs. En parallèle, une stratégie digitale efficace a été mise en place, avec une présence croissante sur les réseaux sociaux. La marque Dolidol a ainsi pu développer un capital sympathie important, avec une augmentation significative de ses followers sur les réseaux sociaux.

Une part de marché entre 35 et 40%

Khadija Deyene souligne également l’importance de la satisfaction client dans la stratégie de l’entreprise. Une veille constante et une collecte de données ont permis d’améliorer en continu la satisfaction des clients, avec une promesse de traitement des réclamations dans les 24 heures. Cette approche axée sur le client contribue à consolider la part de marché de Dolidol, qui se situe entre 35 et 40%.

Malgré son succès en Côte d’Ivoire, Dolidol ne se repose pas sur ses lauriers et vise maintenant une couverture complète de l’Afrique de l’Ouest. En plus des marchés burkinabé, malien, ghanéen, togolais et libérien, l’entreprise souhaite étendre sa présence dans toute la sous-région. L’acquisition de Mouka au Nigeria en 2021 fait partie de la stratégie d’expansion de Dolidol en Afrique.