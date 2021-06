Live. Suivez en direct l’intervention d’Abdellatif Jouahri après le conseil de BAM

Bank Al-Maghrib a décidé, ce mardi 22 juin 2021, de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l’issue de sa deuxième réunion trimestrielle de l’année 2021. Son Conseil a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante assurant un financement adéquat de l’économie et a jugé en particulier, que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié, le maintenant ainsi inchangé à 1,5%. Il a noté qu’après des taux de 0,7% en 2020 et de 0,1% au premier trimestre de 2021, l’inflation a atteint 1,7% en moyenne au cours des mois d’avril et mai. Sous l’effet de la hausse prévue des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, ainsi que de l’amélioration de la demande intérieure, elle devrait poursuivre son accélération tout en restant à des niveaux modérés, ressortant à 1% sur l’ensemble de cette année et à 1,2% en 2022. Sa composante sous-jacente augmenterait de 0,5% en 2020 à 1,2% en 2021, puis à 1,5% en 2022.

Abdellatif Jouahri fait une intervention en streaming.