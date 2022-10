L’OCP consacre 4 millions de tonnes d’engrais à la sécurité alimentaire en Afrique

En collaboration avec un large éventail de partenaires internationaux, le Groupe OCP entend apporter des solutions immédiates et futures à l’insécurité alimentaire sur le continent.

Mostafa Terrab, Président Directeur général du Groupe OCP, a annoncé récemment lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale que le Groupe OCP s’engage à dédier plus de 4 millions de tonnes d’engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023. Ce qui représente de la part du premier producteur mondial d’engrais phosphatés plus du double de l’approvisionnement consacré au continent en 2021 et plus d’un quart de la production totale prévue par le Groupe.