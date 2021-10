L’OCP s’allie avec l’israélien ICL Group

Le géant marocain des fertilisants OCP-Group et l’israélien ICL Innovation ont signé hier un protocole d’accord pour la promotion de la recherche appliquée et de l’excellence académique avec le concours de l’UM6P et l’Université Ben-Gourion du Néguev.

Le Groupe OCP et Israel Chemicals (ICL Group) s’allient pour promouvoir la durabilité. Les deux ont signé mardi à Benguerir un protocole d’accord pour la promotion de la recherche appliquée et l’excellence académique à travers le financement de programmes axés autour de la durabilité menés conjointement par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) destinés aux étudiants, au corps professoral et aux collaborateurs des deux universités respectives.

Ce partenariat, qui permet d’apporter un cadre institutionnel à l’engagement des deux universités en faveur de la durabilité, s’articule autour de domaines pluridisciplinaires axés sur les défis du monde contemporain : La sécurité alimentaire, l’écologie de la restauration, l’agriculture intelligente et durable, l’eau, le changement climatique, les télédétections, les énergies renouvelables, l’entrepreneuriat, le capital-risque, l’industrie hôtelière… Il permettra notamment aux experts et chercheurs scientifiques des deux institutions de tenir ensemble une série de rencontres scientifiques (séminaires, conférences, workshops, symposiums…) articulées autour de ces thématiques.

Pour la mise en œuvre de ce partenariat, le Groupe OCP et ICL apporteront leur soutien financier par une enveloppe totale de 600.000 dollars: 300.000 dollars de l’OCP en faveur de l’UM6P et autant d’ICL pour l’université israélienne.

« Nous sommes convaincus qu’une des meilleures façons de soutenir la durabilité et passer de la recherche à l’impact, est de collaborer autour de programmes scientifiques de classe mondiale au sein d’institutions telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Université Ben-Gourion », a affirmé M. Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP.

Dans ce sens, M. Terrab a souligné que « l’investissement dans la recherche avec des partenaires stratégiques tels que le Groupe ICL est essentiel pour garantir que des solutions concrètes, fondées sur la science contribuent à nourrir le monde, de façon durable ».

Pour sa part, M. Raviv Zoller, président et PDG de l’ICL, a relevé que « les développements positifs dans les relations étrangères d’Israël ont ouvert des possibilités pour nous, de construire de nouvelles relations et de créer de nouvelles collaborations », faisant savoir que l’ICL « est ravi de franchir cette étape historique avec l’OCP pour faire progresser la recherche sur la durabilité et soutenir nos universités locales dans leurs efforts pour faire la différence dans leurs communautés et au-delà ».

« Unir nos forces – pour partager des décennies d’expérience et de connaissances – est essentiel pour développer des solutions de recherche et de développement innovantes afin de relever les défis de la durabilité dans le monde », a-t-il relevé.

Par ailleurs, M. Daniel Chamovitz, président de l’université Ben-Gourion du Néguev, a indiqué que « la BGU et l’UM6P ont beaucoup en commun. De leur environnement en zone aride à leur concentration sur la recherche appliquée et les méthodes d’enseignement innovantes, les deux universités sont bien placées pour collaborer dans des projets de développement durable et de changement climatique ».

De son côté, Hicham El Habti, président de l’UM6P, a exprimé sa confiance que « la collaboration avec l’Université Ben-Gourion, l’une des principales universités de recherche en Israël et l’un des leaders mondiaux en matière de développement durable et dans bien d’autres domaines de prédilection de l’UM6P, apportera des contributions majeures et concrètes à notre programme de recherche ».

« Il existe de nombreuses synergies entre nos deux institutions et une vision commune qui place l’innovation, la recherche appliquée, et le transfert technologique au profit du développement des compétences et avancées scientifiques et technologiques de demain, toutes deux clefs pour l’avenir de la planète », a-t-il expliqué.