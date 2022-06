Logismed 2022. Débat sur les meilleures stratégies Achats dans un contexte de crise

Réunis dans le cadre d’une conférence organisée par l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA) en marge du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), ces professionnels Achats ont rappelé les nombreux défis relatifs à la crise sanitaire, la volatilité des prix et la rupture des chaînes d’approvisionnement, auxquels fait face la fonction Achats, impliquant une nécessaire adaptation des entreprises.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’AMCA, Yassine Serhani, a souligné l’importance de repenser les modèles de planification et opérationnels, notant que l’adaptabilité est devenue essentielle et la maîtrise de l’information doit se faire au plus près du temps réel en recourant à des techniques avancées de veille et de traitement de l’information tel que l’OSINT (Open Source Intelligence). Pour surmonter les défis VUCA, les organisations et les dirigeants doivent transformer l’acronyme VUCA en une Vision claire de l’organisation ainsi que des valeurs, de la mission et de la stratégie qui lui sont associées ainsi qu’en Intelligence qui devrait se matérialiser par la capacité des leaders à prendre du recul, à observer et à écouter les employés et les clients, a-t-il fait remarquer. Il est question aussi de transformer VUCA en Courage, à travers la prise de décisions malgré les risques éventuels et en Agilité par le biais de la flexibilité, pour s’adapter à un environnement qui évolue rapidement sans modifier le déroulement de la stratégie.

Pour sa part, Amal Hafiani, Directrice Procurement Afrique du Nord & GCC Glaxo Smithkline, a expliqué que face aux enjeux actuels, les Acheteurs devraient remettre en cause leurs stratégies et méthodes de travail, pour assurer la pérennité de leurs organismes. Dans ce contexte, les responsables de la fonction Achats devraient bien connaître le produit de leur entreprise et sécuriser ainsi l’approvisionnement en composantes critiques, a-t-elle fait observer. Et d’expliquer que la standardisation apporte des avantages par rapport à la diversification dans le contexte VUCA, appelant dans ce sens à des partenariats solides entre les Acheteurs et les fournisseurs, fondés sur la transparence et l’éthique.

De son côté, Latifa El Yacoubi, Directrice Achats & Partenariats Business INWI (WANA Corporate), a indiqué que l’innovation apporte des réponses adéquates aux problématiques actuelles de la fonction Achats, ajoutant que la crise actuelle poussent les acheteurs à penser différemment. Et de soutenir que l’innovation est le fruit de situations complexes, relevant que la conjoncture actuelle requiert des acheteurs agiles et une prise de décision rapide.

Mounia Khourache, Directrice des Achats chez LafargeHolcim Maroc a, quant à elle, mis en avant l’importance du supplier sustainability (durabilité achat) dans le contexte économique actuel, ajoutant que les entreprises devraient aider leurs fournisseurs pour monter en maturité et en compétence et se conformer aux standards internationaux. Il s’agit d’accompagner les fournisseurs dans leur croissance et la réduction de leur indépendance, a-t-elle fait remarquer, recommandant aux entreprises d’accorder plus d’intérêt aux start-ups, eu égard au rôle de la fonction achats dans la création de valeur dans son environnement. Pour Youness Taghrichte, Directeur Achats Groupe Attijariwafa bank, la crise actuelle offre une opportunité pour positionner la fonction Achats différemment au niveau de l’entreprise et engager des débats sur de nouveaux sujets tels que la compliance. Rappelant la nécessité de maîtriser davantage la relation avec les fournisseurs, M. Taghrichte a mis en exergue la dimension sociale de la fonction achats, dans la mesure où les grands donneurs d’ordre devraient s’intéresser aux petites et moyennes entreprises.

L’AMCA a pour mission de fédérer les directeurs Achats des entreprises marocaines autour de valeurs communes et contribuer à la montée en maturité de la fonction Achats marocaine grâce à des groupes de travail. Il s’agit, également, d’accompagner la transformation de la fonction achats marocaine et partager et promouvoir les bonnes pratiques achats au sein des entreprises.

