Loi de finances 2022 : les équilibres macro-économiques bien assurés

Au 1 er semestre 2022, le taux de réalisation de la plupart des dépenses de l’Etat est légèrement proche de 50%. Globalement, avec 267 MMDH, ce taux est de 49,8% des prévisions de l’année 2022. En tête, on retrouve les dépenses ordinaires du budget général, avec 55,9%, et un taux de réalisation de 52%. Les dépenses du personnel y représentent 49,7%, soit 149,3 MMDH. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor ont représenté 18,3% des charges globales de l’Etat, avec un taux de réalisation de 49,6%, soit un montant de 48,7 MMDH.

Le montant global des dépenses ordinaires et celui des recettes ordinaires sont presque égaux en taux de réalisation, soit respectivement 56% des dépenses de l’Etat et 57% des recettes de l’Etat, à fin juin 2022. Les recettes d’emprunt à moyen et long terme ont par contre représenté 13,50% des recettes de l’Etat, au moment où l’amortissement de la dette a représenté 10,8% des dépenses de l’Etat, et ce malgré l’amélioration des recettes fiscales qui ont contribué à 92,5% des recettes ordinaires, à fin juin 2022.

Les dépenses d’investissements ont représenté 14,8% des dépenses de l’Etat, soit 39,6 MMDH, et un taux de réalisation de 45,3%. Les amortissements de la dette ont atteint 28,9 MMDH, avec un taux d’exécution de 47,2%. En face, les recettes d’emprunt ont constitué 13,5% du total des ressources, soit 35 MMDH, et un taux d’exécution de 33,2%. L’Etat emprunte pour rembourser, et surtout pour garder l’équilibre. Alors que les recettes fiscales ont représenté 92,5% des recettes ordinaires, les recettes non fiscales en ont représenté 7,5%.

Le remboursement de la TVA, inscrit parmi les dépenses, a aussi pesé lourdement sur le budget de l’Etat, avec presque 39 MMDH. Ce qui a constitué une bouffée d’oxygène pour la trésorerie des entreprises, surtout celles qui sont fortement imbriquées dans le marché international. Mais est-ce vraiment une dépense ? Comptablement, oui. Economiquement, non. Car le principe de la « neutralité économique » de cette taxe fait de l’entreprise un simple intermédiaire collecteur d’impôt auprès du consommateur final, qui est le vrai contribuable en matière de TVA.

La loi organique des finances, entrée en vigueur depuis 2016, impose une nouvelle logique budgétaire non limitée aux informations/écritures comptables, mais permettant d’apprécier et d’évaluer/analyser le coût de l’action publique et de ses impacts économiques réels sur la vie publique. Ainsi, une autre lecture plus « microscopique » s’impose pour pouvoir mieux apprécier la qualité de gestion budgétaire de l’Etat. C’est le rôle principal de nos chers parlementaires.