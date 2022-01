Loi des Finances 2022. Le pouvoir d’achat soutenu avec plus de 16 milliards de Dirhams

Le discours s’est aussi centré autour des » Hausses consécutives des prix des produits de grande consommation ». La ministre a expliqué la multiplicité des facteurs engendrant une telle fluctuation des prix, dont la majorité sont relatifs au contexte international. L’approvisionnement des marchés en produits alimentaires, sanitaires et énergétiques étant une priorité selon les Orientations Royales, le gouvernement a assuré un certain maintien au niveau de la stabilité des prix notamment pour les produits subventionnés dont la stabilité est assurée par la caisse de compensation.

Lors des questions orales à la Chambre des représentants, la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah Alaoui, a affirmé l’allocation de plus de 16 milliards de Dirhams au soutien du pouvoir d’achat marocain au titre de la nouvelle loi des Finances 2022.

Cette stabilité au niveau des prix n’est pas anodine, mais le résultat d’une stratégie bien étudiée, usant de divers moyens comme la suspension des droits de douane sur les importations de blé dur et tendre, et l’allocation de compensations supplémentaires aux importateurs pour préserver les prix au niveau de toute la chaîne du blé au niveau national. Est également prévue, une continuité de la suspension des droits de douane sur les importations de coton et de beurre pour maintenir à portée le prix du pain ordinaire.

Dans le même sillage, la ministre de l’Économie et des Finances a noté que la Commission interministérielle des prix est parmi les mécanismes déployés par le gouvernement pour assurer le suivi et le contrôle du marché et pour faire face à d’éventuels dysfonctionnements. Une telle commission jouera un rôle décisif dans l’évolution de la situation d’évolution des prix et des niveaux d’approvisionnement du marché. La ministre a affirmé que cette commission se réunit une fois par mois et à chaque fois que la situation le nécessite pour lutter contre la spéculation sur les prix et assurer la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.