L’OMS valide le vaccin indien Covovax

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a validé un neuvième vaccin sur sa liste d’urgence contre le coronavirus. Covovax, fabriqué en Inde, pourra être utilisé par le dispositif international Covax pour un accès équitable à l’immunisation.

Un de plus sur la liste. L’Organisation mondiale de la santé a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 17 décembre, homologuer en urgence le vaccin anti-Covid indien Covovax. Ce dernier va huiler un peu plus le mécanisme Covax, qui vise à garantir un accès équitable aux vaccins dans le monde.

Lire aussi |La CNSS en soutien au secteur du tourisme

Ce vaccin “est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novovax et il fait partie du portefeuille de Covax, ce qui va permettre de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu”, a souligné l’OMS.

Cette validation « cherche à augmenter l’accès notamment dans les pays à revenus plus bas », a fait remarquer vendredi une responsable de l’OMS. Parmi ceux-ci, environ une centaine n’ont pas encore immunisé 40% de leur population au total.

Covovax est considéré comme « sûr » et « efficace » par le groupe d’experts mandaté par l’organisation pour valider les vaccins. Il demande deux doses et utilise une technologie plus habituelle qui pourrait rassurer certaines personnes.

Lire aussi |Omicron. Suspension des vols de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger à partir du 23 décembre prochain

Le Nuvaxovid, fabriqué par Novavax et dont Covovax est la composante indienne, a été évalué cette semaine par le groupe consultatif de l’OMS sur la vaccination. Celui-ci établira des recommandations pour les deux vaccins dans les prochains jours, affirme également de son côté l’organisation.